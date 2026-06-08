Leipziger Kripo sucht Zeugen: Teenager im Park ausgeraubt, Frau in Lausen-Grünau verletzt

Leipzig - Am vergangenen Wochenende sind in Leipzig zwei Personen Opfer von Raubdelikten geworden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Nähe des Teiches im Johannapark wurde am späten Freitagabend ein 17-Jähriger ausgeraubt. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Der erste Vorfall ereignete sich laut Polizeisprecher Paul Engelmann am Freitag gegen 23.15 Uhr im Johannapark nahe der Ferdinand-Lassalle-Straße.

Im Bereich des Teiches hielt sich demnach eine Gruppe von zehn bis 15 Personen auf, aus der heraus ein 17-Jähriger angegriffen wurde.

Die Täter nahmen dem Minderjährigen seinen Rucksack ab und verletzten ihn dabei, sodass er später ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Kriminalpolizeiinspektion hat Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen oder zur Tat geben können.