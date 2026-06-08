Leipziger Kripo sucht Zeugen: Teenager im Park ausgeraubt, Frau in Lausen-Grünau verletzt
Leipzig - Am vergangenen Wochenende sind in Leipzig zwei Personen Opfer von Raubdelikten geworden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Der erste Vorfall ereignete sich laut Polizeisprecher Paul Engelmann am Freitag gegen 23.15 Uhr im Johannapark nahe der Ferdinand-Lassalle-Straße.
Im Bereich des Teiches hielt sich demnach eine Gruppe von zehn bis 15 Personen auf, aus der heraus ein 17-Jähriger angegriffen wurde.
Die Täter nahmen dem Minderjährigen seinen Rucksack ab und verletzten ihn dabei, sodass er später ins Krankenhaus gebracht werden musste.
Die Kriminalpolizeiinspektion hat Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen oder zur Tat geben können.
34-Jährige wird in Lausen-Grünau überfallen
In der Nacht auf Sonntag geriet dann eine 34-Jährige im Stadtteil Lausen-Grünau ins Visier zweier Krimineller.
Die Frau saß laut Polizeisprecher Engelmann gegen 23.50 Uhr auf einer Bank in einem Park in der Straße "An der Kotsche" gegenüber der Hausnummer 53.
Zunächst habe ein Täter versucht, ihr die Handtasche zu entreißen. Ein zweiter Räuber habe sie dann am Unterarm verletzt.
Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen Raubes und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder zur Tat geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter Tel. 0341/96646666 zu melden.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa