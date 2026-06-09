Sie wollten Bargeld von ihr: 75-Jährige in ihrem Schlafzimmer von Einbrechern erpresst
Leipzig - Diese Meldung klingt wie ein wahr gewordener Albtraum: Im Leipziger Stadtteil Engelsdorf ist eine 75-jährige Frau in der Nacht zu Dienstag in ihrem eigenen Schlafzimmer von Einbrechern überfallen und erpresst worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Tätern.
Wie die Behörde mitteilte, sollen sich die Täter gegen 3.30 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Einfamilienhaus der Seniorin in der Adolf-Damaschke-Straße verschafft haben. Anschließend drang das Duo gewaltsam in das Schlafzimmer der Frau ein.
"Unter Anwendung von Gewalt erpressten sie von der 75-Jährigen Bargeld", erklärte Polizeisprecher Paul Engelmann am Dienstag. Mitsamt ihrer Beute verschwanden die Täter in unbekannte Richtung.
Neben dem traumatischen Erlebnis für die Seniorin sollen die Einbrecher auch Sach- und Stehlschaden verursacht haben. Wie hoch diese ausfielen, konnte zunächst nicht gesagt werden.
Die Leipziger Kriminalpolizei hat inzwischen Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Dazu wurde auch eine Beschreibung der Einbrecher veröffentlicht:
- Beide waren dunkel gekleidet
- Beide trugen einen Schal vor dem Mund
Hinweisgeber, die Informationen zu den Unbekannten, einem möglichen Fluchtfahrzeug oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Leipziger Kripo unter Tel. 0341/96646666 zu melden.
Titelfoto: 7aktuell