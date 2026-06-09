Sie wollten Bargeld von ihr: 75-Jährige in ihrem Schlafzimmer von Einbrechern erpresst

Leipzig - Diese Meldung klingt wie ein wahr gewordener Albtraum: Im Leipziger Stadtteil Engelsdorf ist eine 75-jährige Frau in der Nacht zu Dienstag in ihrem eigenen Schlafzimmer von Einbrechern überfallen und erpresst worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Tätern.

Die eigentlich so friedlich wirkende Adolf-Damaschke-Straße in Leipzig-Engelsdorf wurde in der Nacht zum Dienstag zum Tatort eines brutalen Einbruchs. © 7aktuell

Wie die Behörde mitteilte, sollen sich die Täter gegen 3.30 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Einfamilienhaus der Seniorin in der Adolf-Damaschke-Straße verschafft haben. Anschließend drang das Duo gewaltsam in das Schlafzimmer der Frau ein.

"Unter Anwendung von Gewalt erpressten sie von der 75-Jährigen Bargeld", erklärte Polizeisprecher Paul Engelmann am Dienstag. Mitsamt ihrer Beute verschwanden die Täter in unbekannte Richtung.

Neben dem traumatischen Erlebnis für die Seniorin sollen die Einbrecher auch Sach- und Stehlschaden verursacht haben. Wie hoch diese ausfielen, konnte zunächst nicht gesagt werden.

Die Leipziger Kriminalpolizei hat inzwischen Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Dazu wurde auch eine Beschreibung der Einbrecher veröffentlicht: