55-Jähriger soll in Leipzig nach Dreijährigem getreten haben: Polizei sucht Zeugen

Leipzig - Ein 55-Jähriger soll in Leipzig nach einem Dreijährigen getreten haben - die Polizei ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeugen .

Die Polizei Leipzig ermittelt wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen. (Symbolbild) © 123RF/angela rohde

Wie die Behörde am Montag mitteilte, kam es bereits am 6. März gegen 16.15 Uhr in Kleinzschocher zu dem Vorfall.

Demnach war eine Frau mit ihrem drei Jahre alten Sohn in der Straßenbahn-Linie 3 vom Hauptbahnhof in stadtauswärtige Richtung unterwegs.

"An der Haltestelle Kötzschauer Straße soll sich ein Mann vor die Mutter gestellt haben, welche den Jungen auf dem Arm trug, und in der weiteren Folge in Richtung des Kindes getreten haben", hieß es weiter.

Zwar habe der Beschuldigte (55) ermittelt werden können, allerdings gebe es außer der Mutter bisher keine weiteren Zeugen.