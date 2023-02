55-Jähriger will von Männern bedrängter Frau helfen - und wird mit Zaunlatten angegriffen

Borsdorf - Ein 55-Jähriger in Borsdorf (Landkreis Leipzig ) hat wahre Zivilcourage bewiesen: Als eine Frau von drei Männern bedrängt wurde, eilte er zur Hilfe. Doch die Angreifer reagierten brutal.

Unbekannte bedrängten in der Heinrich-Kretschmann-Straße eine ältere Frau und griffen einen 55-Jährigen an. Die Polizei sucht Zeugen. (Archivbild) © Anke Brod

Wie die Polizei Leipzig am Donnerstag mitteilte, kam es bereits am 23. Januar zwischen 19 und 20 Uhr in der Heinrich-Kretschmann-Straße zu den Taten.

Einem 55 Jahre alten Fußgänger sei auf Höhe des Trafohäuschens ein Trio aufgefallen, das versucht habe, einer älteren Frau die Handtasche zu stehlen.

Als der Zeuge eingegriffen habe, "ließen die Männer von der Frau ab, rissen Zaunlatten von einem Gartenzaun ab und schlugen den 55-Jährigen", hieß es weiter.

Dadruch habe der 55-Jährige Verletzungen erlitten.

Anschließend seien die drei Unbekannten in Richtung Steinweg/Handwerkskammer geflüchtet.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung und eines versuchten Raubdelikts.

Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: