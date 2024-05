67-Jähriger wird in Leipzig Zeuge eines Einbruchs - und nimmt die Verfolgung auf

Leipzig - Da hat der Einbrecher die Rechnung wohl ohne einen solchen Zeugen gemacht: Ein 67-Jähriger verfolgte am Montag in Leipzig -Paunsdorf einen Tatverdächtigen - und stellte ihn schließlich gemeinsam mit der Polizei .

Ein Zeuge (67) verfolgte am Montag in Leipzig einen Einbrecher (57). (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die zuständige Behörde am Dienstag mitteilte, stieg gegen 10.20 Uhr ein Mann durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Einfamilienhaus am Sommerfelder Weg ein und durchsuchte die Räume.

"Ein Zeuge (67) ertappte den Einbrecher auf frischer Tat, welcher daraufhin flüchtete", hieß es weiter.

Doch davon ließ sich der 67-Jährige offenbar nicht beeindrucken - er habe die Verfolgung aufgenommen und die Polizei alarmiert.

An einer Straßenbahnhaltestelle habe der mutmaßliche Einbrecher (57) - inklusive Diebesgut - dann von dem 67-Jährigen und den Beamten gestoppt werden können.