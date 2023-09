Attacke in Leipziger Tram: Fahrgast (71) muss ins Krankenhaus

Leipzig - Bei einer Auseinandersetzung in einer Leipziger Straßenbahn ist am Montagmittag ein Rentner verletzt worden.

Ein 71-Jähriger wurde in eine Klinik eingeliefert. © Leipzig Livereport

Gegen 13 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein, in der sie über die Attacke unterrichtet wurde.

In einer Tram der Linie 1 in Richtung Lausen gerieten nach ersten Erkenntnissen ein Fahrgast (71) und ein bislang noch unbekannter Mann auf Höhe der Zentralhaltestelle vor dem Hauptbahnhof in einen zunächst verbalen Streit.

"In der Folge schlug der Tatverdächtige dem 71-Jährigen gegen den Oberkörper, wodurch dieser verletzt wurde", sagte Polizeisprecherin Maxi Böckel zu TAG24.

Der Fahrer lenkte die Straßenbahn anschließend in die Kurt-Schumacher-Straße auf der Westseite des Hauptbahnhofs.

Dort wurde der Verletzte medizinisch versorgt und in eine Klinik eingeliefert.