Aufwendige Überwachungs-Aktion: Polizei gelingt Schlag gegen Leipziger Pyro-Händler

Nach Angaben von Behördensprecherin Berit Wünscher war die Polizeidirektion auf ein Social-Media-Profil aufmerksam geworden, das mit dem Verkauf von Pyrotechnik der in Deutschland verbotenen Kategorien F3 und F4 warb. Letztere beinhaltet beispielsweise für Großfeuerwerke genutzte Zylinder- und Kugelbomben.

Schon bald trudelten die ersten Zeugenhinweise ein, wodurch ein Haus in der Fockestraße in der Südvorstadt in den Fokus der Ermittler rückte: Demnach waren dort in den Tagen um Weihnachten auffällig viele Menschen gesehen worden, die mit großen leeren Taschen das Haus betraten und diese dann wenig später prall gefüllt wieder hinaustrugen.

Wie die Sprecherin ausführte, wurden am Zweiten Weihnachtsfeiertag zivile Beamte eingesetzt, die das Geschehen mit eigenen Augen beobachteten. Daraufhin wurde Unterstützung angefordert, um die verdächtigen Personen und Fahrzeuge noch an Ort und Stelle zu kontrollieren.

Und tatsächlich: In den Kofferräumen und Taschen konnten zahlreiche Feuerwerkskörper der Kategorien F3 und F4 sichergestellt werden, wodurch sich der Verdacht gegen den Wohnungsmieter in der Fockestraße erhärtete.