Auseinandersetzung mit Messer: Polizei sperrt Eisenbahnstraße ab

Leipzig - Polizeieinsatz am Sonntagabend auf der Eisenbahnstraße !

Die Polizei rückte am Sonntag auf die Eisenbahnstraße an. © EHL Media

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ereignete sich gegen 18 Uhr eine Auseinandersetzung nahe der Kreuzung zum Torgauer Platz.

Es sollen wohl mindestens zwei Personen an dem Streit beteiligt gewesen sein, wobei eine von ihnen verletzt und mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht wurde.

Vor Ort stellte die Polizei ein Messer sicher, das vermutlich bei der Auseinandersetzung eine Rolle gespielt haben soll. Die Ermittlungen laufen.