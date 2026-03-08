 520

Auseinandersetzung mit Messer: Polizei sperrt Eisenbahnstraße ab

Polizeieinsatz am Sonntagabend auf der Eisenbahnstraße in Leipzig.

Von Annika Rank

Leipzig - Polizeieinsatz am Sonntagabend auf der Eisenbahnstraße!

Die Polizei rückte am Sonntag auf die Eisenbahnstraße an.
Die Polizei rückte am Sonntag auf die Eisenbahnstraße an.  © EHL Media

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ereignete sich gegen 18 Uhr eine Auseinandersetzung nahe der Kreuzung zum Torgauer Platz.

Es sollen wohl mindestens zwei Personen an dem Streit beteiligt gewesen sein, wobei eine von ihnen verletzt und mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht wurde.

Vor Ort stellte die Polizei ein Messer sicher, das vermutlich bei der Auseinandersetzung eine Rolle gespielt haben soll. Die Ermittlungen laufen.

Auch der Rettungsdienst war im Einsatz.
Auch der Rettungsdienst war im Einsatz.  © EHL Media
Nach Angaben der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) musste die Eisenbahnstraße aufgrund des Einsatzes im Bereich zwischen der Hermann-Liebmann-Straße und dem Torgauer Platz gesperrt werden. Die Straßenbahnen 3 und 8 verkehren deshalb aktuell mit Umleitung über die Kohlgartenstraße, Dresdner Straße und Wurzner Straße.

Titelfoto: EHL Media

