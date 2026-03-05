Polizei findet kiloweise Drogen bei jungem Leipziger - und landet dann noch den großen Coup

Leipzig - Da hatte ein junger Mann aus Leipzig offenbar etwas ganz Großes vor: Bei der Durchsuchung von zwei Wohnungen fand die Polizei stolze 75 Kilo Betäubungsmittel, außerdem eine Waffe. Der 23-Jährige wird nun wohl einige Zeit in einer Justizvollzugsanstalt verbringen.

Die Polizei durchsuchte bereits im Februar Wohnräume und wurde fündig. (Symbolbild) © picture alliance/dpa

Bereits am Abend des 22. Februar durchsuchten die Beamten des Fachdienstes Einsatzzüge und der Polizeidirektion Leipzig die Wohnung des Mannes in der Theresienstraße im Stadtteil Eutritzsch.

Laut den Angaben von Polizeisprecher Tom Erik Richter war die Ausbeute dort schon beachtlich, denn die Einsatzkräfte fanden circa drei Kilo Cannabis, fast zwei Kilo Haschisch, je circa ein Kilo Methamphetamin und Kokain, mehr als 3,7 Kilo Ecstasy und 200 Gramm Ketamin.

Diese Menge sowie der Fund einer Schreckschusswaffe, mehrerer Reizstoffsprühgeräte und Tausender Euro Bargeld führten schließlich dazu, dass der 23-Jährige vorläufig festgenommen wurde.

"Im Rahmen der Maßnahmen ergaben sich Hinweise, dass durch den Beschuldigten mutmaßlich in einer zweiten Wohnung im Leipziger Norden ebenfalls Betäubungsmittel gelagert werden", so Richter weiter.

Nachdem der entsprechende Beschluss erwirkt wurde, nahmen sich die Beamten auch diese Unterkunft in der Hopfenbergstraße im Nordwesten der Stadt vor - und siehe da, dort konnten sie ganze 64 Kilo Cannabis sicherstellen.