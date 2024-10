Bekennerschreiben nach Farbanschlag auf Leipziger Grünen-Büro aufgetaucht

Die rot-schwarzen Schmierereien sind auch nach knapp zehn Tagen immer noch zu sehen. © Anke Brod

Dieses wurde am Montag auf der linksextremen Plattform "Indymedia" veröffentlicht. Der Angriff auf das Abgeordneten-Büro richtete sich demzufolge gegen die aktuelle Haltung der Grünen im Rahmen des Ukraine-Konflikts sowie in der Asylpolitik.



"Die Grünen-Kriegstreiber und Rassisten" prangt offenbar deshalb nun an zwei Scheiben des sogenannten "Grünen Raums" in der Zschocherschen Straße.



Klimawandel, Sozialhilfen und Frieden stünden schon lange nicht mehr auf der Tagesordnung der Grünen, lautet die Begründung auf Indymedia.

Unter anderem heißt es dort, dass die Partei an "vorderster Front" sei, wenn es darum gehe, die "neu entflammenden Kriegsherde auf der Erde noch weiter zu befeuern".

Und weiter: "Sie halten den Ukraine-Krieg am Laufen mit kontinuierlichen Waffenlieferungen ...".