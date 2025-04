Betrunkener Audi-Fahrer flieht vom Unfallort: Ölspur führt Beamte bis zu seiner Haustür

Leipzig - Ein betrunkener Autofahrer (23) hat am Sonntagmorgen im Leipziger Westen einen Unfall gebaut und ist danach abgehauen. Doch eine Ölspur führte die Beamten bis zu seiner Haustür.

Ein Unfallfahrer (23) konnte am Sonntag in Leipzig durch eine Spur austretender Betriebsstoffe verfolgt werden. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei Leipzig am Montag mitteilte, war der Fahrer des Audi A5 Sportback gegen 8.15 Uhr in hohem Tempo auf der William-Zipperer-Straße in Richtung Leutzsch unterwegs, als er die Kontrolle über den Wagen verlor.

Daraufhin sei das Auto von der Straße abgekommen und mit mehreren an Bügeln abgestellten Fahrrädern zusammengestoßen.

"Anschließend verließ er den Unfallort, ohne die Polizei zu informieren, konnte jedoch bei der Flucht von Zeugen beobachtet werden", hieß es weiter.

Schließlich habe die Polizei eine Person ermittelt, die gefahren sein könnte, aber nicht der Besitzer des Audi sei.

Glück für die Ermittler: "Auf dem Weg zur Adresse der Person konnten die eingesetzten Beamten einer Spur austretender Betriebsstoffe bis zur Wohnung des Beschuldigten folgen."