Blutige Auseinandersetzung an Haltestelle in Grünau: Polizei und Notarzt im Einsatz
Leipzig - Einsatz am Montagabend im Leipziger Stadtteil Grünau!
Nach ersten Angaben der Polizei wurde die Behörde gegen 19.40 Uhr in die Ratzelstraße gerufen, nachdem sich an der Haltestelle Stuttgarter Allee eine handfeste Auseinandersetzung ereignet hatte.
Die genauen Umstände waren am Abend noch unklar, es sollen aber drei Personen verletzt worden sein. Darauf deuteten auch mehrere Blutflecken und blutdurchtränkte Taschentücher im Tatortbereich hin.
Während des Einsatzes sperrte die Polizei die Haltestelle ab.
Neben den Beamten waren auch der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen sowie der Notarzt angerückt. Die Ermittlungen rund um die Geschehnisse sowie die Zeugenbefragungen laufen auf Hochtouren.
Titelfoto: Montage Silvio Bürger ; EHL Media