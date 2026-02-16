Blutige Auseinandersetzung an Haltestelle in Grünau: Polizei und Notarzt im Einsatz

Im Haltestellenbereich waren mehrere Blutflecken zu sehen. © Silvio Bürger

Nach ersten Angaben der Polizei wurde die Behörde gegen 19.40 Uhr in die Ratzelstraße gerufen, nachdem sich an der Haltestelle Stuttgarter Allee eine handfeste Auseinandersetzung ereignet hatte.

Die genauen Umstände waren am Abend noch unklar, es sollen aber drei Personen verletzt worden sein. Darauf deuteten auch mehrere Blutflecken und blutdurchtränkte Taschentücher im Tatortbereich hin.

Während des Einsatzes sperrte die Polizei die Haltestelle ab.