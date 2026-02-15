Zoff am Wertstoffhof: Fake-Polizist im rosa Shirt bedroht E-Auto-Fahrer

Leipzig - Ein Streit unter Autofahrern am Samstagmittag in Leipzig zieht Ermittlungen der Polizei nach sich, die den Beschuldigten jetzt sogar per Zeugenaufruf sucht.

Vorm Wertstoffhof an Lößniger Straße ereignete sich die Auseinandersetzung. © Christian Grube

Nach TAG24-Informationen hatte sich der gesuchte Mann nach Ansicht seines Kontrahenten (33) nicht ganz regelkonform an die StVO gehalten, was er ihm mit einer Geste zu verstehen gab.

Daraufhin sei der Unbekannte aus seinem Mercedes-Benz E-Klasse Kombi gestiegen, zum VW ID.4 des 33-Jährigen gelaufen und ihn unter der Angabe, er sei ziviler Polizist, zum Anhalten am Straßenrand aufgefordert. Einen Dienstausweis zeigte er dabei nicht.

"Als dieser der Anweisung nicht Folge leistete, bedrohte der Mercedes-Fahrer den Mann verbal und körperlich", sagte Polizeisprecher Moritz Peters.

Der genötigte 33-Jährige rief Kollegen des angeblichen Polizisten, woraufhin der Fake-Beamte das Weite suchte. Gegen den gesuchten Mann wird wegen Amtsanmaßung und Beleidigung ermittelt.