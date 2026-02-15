Über 100.000 Euro Schaden: Zwei Ticketautomaten in Leipzig gesprengt

Leipzig - Am Wochenende haben in Leipzig erneut Automatensprenger zugeschlagen und das gleich zweimal in der Nacht auf Samstag. Der Sachschaden ist immens.

Zunächst wurde in der Nacht auf Samstag gegen 00.10 Uhr der Fahrkartenautomat an der S-Bahnhaltestelle MDR gesprengt. © Christian Grube

Zunächst traf es am Freitag kurz nach Mitternacht einen Fahrkartenautomaten am S-Bahn-Haltepunkt MDR.

"Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 30.000 Euro", teilte Polizeisprecher Moritz Peters am Sonntag mit. "Circa vier Stunden später sprengten Unbekannte mittels eines unbekannten pyrotechnischen Erzeugnisses einen Fahrkartenautomaten der LVB an der Haltestelle Paunsdorf-Nord."

Im zweiten Fall belaufe sich der Sachschaden schätzungsweise auf 80.000 Euro.

Neben den Einsatzkräften der Polizeidirektion Leipzig waren auch Polizeibeamte der Bundespolizei im Einsatz.