01.07.2024 15:38 Blutiger Streit auf Eisenbahnstraße: 41-Jähriger stellt sich Polizei

Am Wochenende ereignete sich auf der Eisenbahnstraße in Leipzig eine blutige Auseinandersetzung. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung in dem Fall.

Von Annika Rank

Am Wochenende ereignete sich auf der Eisenbahnstraße in Leipzig eine blutige Auseinandersetzung. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung in dem Fall. Am Wochenende hatte die Spurensicherung viel zu tun in der Eisenbahnstraße. © EHL Media/Erik-Holm Langhof In der Nacht auf Samstag war ein 48-jähriger Libyer angegriffen und kurz darauf schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Vom Täter hatte bislang jedoch jede Spur gefehlt. Wie Polizeisprecherin Josephin Sader nun mitteilte, hat sich das aber inzwischen geändert: Demnach stellte sich der Tatverdächtige (41, türkisch) am Sonntagnachmittag selbstständig bei der Polizei. Nach seiner vorläufigen Festnahme wurde er am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung erließ. Der 41-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter zum Tathergang.

© EHL Media/Erik-Holm Langhof