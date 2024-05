Brandanschlag auf Leipziger Autohaus: Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Leipzig - Einsatz in der Nacht zum heutigen Freitag im Leipziger Westen: Bei einem Autohändler hat es mehrere Feuer gegeben. Noch vor Ort konnte die Polizei drei Tatverdächtige festnehmen.

Mehrere Wagen wurden durch einen Brand in einem Autohaus zerstört. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag auf TAG24-Nachfrage sagte, wurden die Beamten gegen 2 Uhr wegen des Brandes am Autohaus "Max Schultz" in der Schomburgkstraße alarmiert.

Auf der Ausstellungsfläche hatten die Täter mehrere Autos in Brand gesetzt. Noch bevor die Feuerwehr eingetroffen war, standen diese teils lichterloh in Flammen. Die Kameraden löschten das Feuer. Der Schaden fiel dennoch enorm aus. Wie das Landeskriminalamt (LKA) am Nachmittag mitteilte, beläuft sich dieser auf rund 450.000 Euro.

Noch vor Ort konnte die Polizei drei Tatverdächtig feststellen, die vorläufig festgenommen wurden. Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) hat inzwischen die Ermittlungen wegen Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung übernommen. Laut LKA könne ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittler hoffen nun auf Mithilfe aus der Bevölkerung, die Beobachtungen rund um die Tat gemacht haben oder mit diesen in Zusammenhang stehen könnten. Auch die Zahl der gesehenen Personen müsse dabei nicht mit der der vorläufig Festgenommenen übereinstimmen. Auch Wahrnehmungen im Internet oder den sozialen Medien könnten helfen.