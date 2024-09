Mann schubst Fahrgast aus Tram und tritt auf ihn ein: Polizei fahndet nach brutalem Täter

Leipzig - Bereits im Juli 2023 ereignete sich eine brutale Attacke auf einen Tram-Reisenden an der Haltestelle Leibnizstraße in Leipzig. Der Täter ist nach wie vor auf freiem Fuß - nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Täter und Opfer waren beide in der Straßenbahn der Linie 15 in Richtung Miltitz unterwegs. © Bildmontage: Polizei Leipzig, Jan Woitas/dpa

Den Angaben der Leipziger Polizeidirektion nach war ein 38-jähriger Mann am 24. Juli 2023 um 20.50 Uhr in der Straßenbahn der Linie 15 in Richtung Miltitz unterwegs.

Bereits während der Fahrt wurde er von einem unbekannten Tatverdächtigen angesprochen - als beide an der Haltestelle Leibnizstraße aussteigen wollten, trat der Unbekannte den 38-Jährigen mit so einer Wucht, dass er zu Boden fiel und mit dem Kopf gegen die Haltestellenabgrenzung stieß.

"Der Angreifer schlug und trat daraufhin mehrfach auf das am Boden liegende Opfer ein. Danach nahm er die Kopfhörer dessen und flüchtete vom Tatort", teilte Polizeisprecher Chris Graupner mit.

Der 38-Jährige wurde verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte der brutale Angreifer noch nicht dingfest gemacht werden.

Nach einem richterlichen Beschluss fahndet die Behörde deshalb nun mit Bildern der Überwachungskamera nach dem Verdächtigen.