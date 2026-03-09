Brutaler Messer-Streit im Leipziger Westen: Zwei Männer kämpfen vor den Augen zahlreicher Anwohner

Leipzig - Am Montagabend spielten sich im Leipziger Westen heftige Szenen ab: Zwei Männer gingen auf offener Straße aufeinander los, auch ein Messer kam zum Einsatz.

Vor einem Haus in der Beckerstraße eskalierte am Montag ein Streit. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie TAG24 von Polizeisprecher Paul Engelmann erfuhr, ereignete sich die Tat gegen 17.25 Uhr in der Beckerstraße. Demnach gerieten dort zwei Männer (44 und 32 Jahre alt, beide deutsch) auf dem Gehweg vor einem Wohnhaus in einen Streit. Dieser eskalierte zunehmend.

Auf Videoaufnahmen, die TAG24 vorliegen, ist zu sehen, wie die beiden Männer miteinander am Boden vor dem Wohnhaus kämpfen, bis schließlich auch mit einem langen Messer zugestochen wird.

Der brutale Streit wurde von mehreren Anwohnern sowohl aus ihren Fenstern als auch vom Gehweg aus beobachtet. Einzelne Zeugen sollen nach der Tat auch Erste Hilfe geleistet haben.

Nach Angaben des Sprechers wurden die zwei verletzten Beteiligten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo sie medizinisch behandelt werden müssen.

Zu den Details und Hintergründen der Auseinandersetzung ermittelt jetzt die Polizei.