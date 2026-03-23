Chips, Bier und Heroin: So läuft das Drogengeschäft in Leipziger Spätis

In den Leipziger Spätis gehen nicht nur legale Artikel über die Ladentheken. Die MDR-Sendung "exactly" gewährte einen Einblick in das Vorgehen der Händler.

Von Petra Nacht

Leipzig - Dass in den Leipziger Spätis nicht nur legale Artikel über die Ladentheken gehen, scheint in der sächsischen Metropole ein offenes Geheimnis zu sein. Die MDR-Sendung "exactly" gewährte einen Einblick in das Vorgehen der Händler.

Ganze 26 Spätis und Bars wurden im vergangenen Jahr in Leipzig geschlossen. © MDR Mitteldeutscher Rundfunk Ganze 26 Spätverkäufe und Bars seien allein im vergangenen Jahr in Leipzig versiegelt worden. "Wir versuchen, diese gewerblichen Strukturen, die dort aufgebaut werden, zu stören, dass wir es den Täterkreisen erschweren, hier in Leipzig dem illegalen Betäubungsmittelhandel nachzugehen", erklärte Kriminaloberrat Matthias Franz gegenüber "exactly". Doch die kriminellen Machenschaften scheinen nicht zu stoppen zu sein. Im Durchschnitt halte die polizeiliche Verschlusszeit einer Bar gerade mal knapp 40 Tagen. Leipzig Crime Polizeikontrolle auf Leipziger Eisenbahnstraße eskaliert: Wer hat etwas gesehen? "Wenn wir so einen Laden für einen Monat siegeln lassen, wenn der schließt und sein Gewerbe nicht betreiben kann, dann gehen dem Gewinne von mehreren Zehntausend Euro im Monat flöten", hieß es weiter. "Das ist dann der Punkt, wo wir sagen, das muss dann trotzdem unser Ziel sein und das rechtfertigt den Einsatzaufwand, den wir damit betreiben."

Das Heroin versteckt sich in der Dunstabzugshaube

Bei der Razzia fanden die Beamten portionierte Drogenpäckchen in den skurrilsten Verstecken. © MDR Mitteldeutscher Rundfunk Wie dieser Einsatzaufwand aussieht, zeigte die Razzia in einer Bar im Leipziger Osten. Ausgerüstet mit Sturmhauben, schusssicheren Westen und einem genauen Ablaufplan stürmte eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit das Objekt. Raum für Raum filzten Hunde und Beamte die Lokalität, fanden hinter Rohren mehrere kleine Tüten, ein Handy sowie Heroin, das sich in der Dunstabzugshaube der Küche versteckt. "Es gibt viele Verstecke in einem Lokal, wo man Drogen in kleinen Portionen versteckt, um sie schnell an die Kunden übergeben zu können", schilderte Olaf Hoppe von der Polizeidirektion Leipzig. Leipzig Crime Diebstahl eskaliert im Leipziger Zentrum: Verdächtiger schlägt Security ins Gesicht Insgesamt fanden die Polizisten 39 abgepackte Portionen Heroin und stellten Munition sowie einen Säbel sicher. Gegen einen 23-jährigen Verdächtigen ermittele man wegen des Verdachts des bewaffneten Drogenhandels. "Wir haben viel gefunden. Dafür können wir das Lokal zusammen mit der Stadt Leipzig schließen", so Hoppe. Damit führe man einen herben Schlag gegen die Betreiber aus. Doch zeigen diese Maßnahmen auch langfristig Wirkung?

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