Den falschen Hund aus Tierheim geklaut! 42-Jähriger entführt aus Versehen bissigen Aaron

Aaron hat eine turbulente Woche hinter sich. © Instagram/Tierheim Leipzig

Wie das Tierheim auf seiner Instagram-Seite mitgeteilt hatte, waren Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in die Örtlichkeit in der Gustav-Adolf-Allee eingedrungen und hatten den sechsjährigen Presa-Canario-Mischling Aaron gestohlen.

Das Besondere an dem Rüden: Aufgrund einiger Beißvorfälle ist er als "gefährlich im Einzelfall" eingestuft und darf deshalb nicht ohne Maulkorb und Leine in die Öffentlichkeit. Er befand sich in amtlicher Verwahrung.

Diese Gefahr könnte wohl auch dem Dieb bewusst geworden sein, wie aus aktuellen Informationen der Polizeidirektion hervorgeht.

Bereits am Mittwoch tauchte demnach ein 42-Jähriger bei der Dienststelle auf und gab zu, für Aarons Entführung verantwortlich zu sein.

Das Kuriose an dem Fall: Eigentlich habe er einen anderen Hund aus dem Tierheim stehlen wollen, dann aber fälschlicherweise Aaron mitgenommen. Erst zu Hause war ihm sein Fehler aufgefallen, woraufhin er den Mischling wieder zurück zu den Tierschützern gebracht hatte. Es handelte sich also um eine Verwechslung!