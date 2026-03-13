Diebstahl eskaliert im Leipziger Zentrum: Verdächtiger schlägt Security ins Gesicht

Leipzig - Die Leipziger Polizei war am Donnerstagmittag mit einem größeren Aufgebot in der Innenstadt im Einsatz: Zuvor sind mehrere Ladendiebe auf frischer Tat ertappt worden.

Mehrere Polizeibeamte und -fahrzeuge waren am Goerdelerring im Einsatz, außerdem ein Rettungswagen. © Silvio Bürger

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann auf Anfrage von TAG24 berichtete, seien zwei Personen nach einem Ladendiebstahl zur Haltestelle am Goerdelerring geflüchtet. Dort konnten sie gestellt und festgehalten werden. Die Polizei sei um 13.18 Uhr alarmiert worden.

Am Freitag sind nun neue Details zu den Geschehnissen bekannt geworden. Laut Sprecherin Susanne Lübcke hatten Ladendetektive im Bereich eines Einkaufszentrums zunächst eine kleine Personengruppe festgestellt, "bei denen aufgrund der Erfahrung und der mitgeführten Sachen der Verdacht bestand, dass diese zuvor Kleidung aus einem Geschäft entwendet hatten."

Nach TAG24-Informationen soll es sich um den Textil-Discounter Primark an der Hainspitze handeln.

Drei Sicherheitsmitarbeiter sprachen die Personen an, es kam zu einer hitzigen Diskussion, in deren Folge die Verdächtigen flüchteten. Ein 65-jähriger Tunesier konnte gestellt werden, er habe sich aber gewehrt.

Daraufhin soll ein Landsmann (49) dazugekommen sein und einen der Ladendetektive geschlagen haben. Auch er konnte festgehalten werden. Einer der Männer saß gefesselt auf dem Boden, wie auf Fotos zu sehen ist.