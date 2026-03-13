 6.468

Diebstahl eskaliert im Leipziger Zentrum: Verdächtiger schlägt Security ins Gesicht

Die Leipziger Polizei war am Donnerstagmittag in der Innenstadt im Einsatz: Offenbar sind Ladendiebe zuvor auf frischer Tat ertappt worden.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Die Leipziger Polizei war am Donnerstagmittag mit einem größeren Aufgebot in der Innenstadt im Einsatz: Zuvor sind mehrere Ladendiebe auf frischer Tat ertappt worden.

Mehrere Polizeibeamte und -fahrzeuge waren am Goerdelerring im Einsatz, außerdem ein Rettungswagen.
Mehrere Polizeibeamte und -fahrzeuge waren am Goerdelerring im Einsatz, außerdem ein Rettungswagen.  © Silvio Bürger

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann auf Anfrage von TAG24 berichtete, seien zwei Personen nach einem Ladendiebstahl zur Haltestelle am Goerdelerring geflüchtet. Dort konnten sie gestellt und festgehalten werden. Die Polizei sei um 13.18 Uhr alarmiert worden.

Am Freitag sind nun neue Details zu den Geschehnissen bekannt geworden. Laut Sprecherin Susanne Lübcke hatten Ladendetektive im Bereich eines Einkaufszentrums zunächst eine kleine Personengruppe festgestellt, "bei denen aufgrund der Erfahrung und der mitgeführten Sachen der Verdacht bestand, dass diese zuvor Kleidung aus einem Geschäft entwendet hatten."

Nach TAG24-Informationen soll es sich um den Textil-Discounter Primark an der Hainspitze handeln.

Leipzig: Teenies mit vermeintlicher Waffe unterwegs: Spezialeinheit rückt in Wohngebiet an
Leipzig Crime Teenies mit vermeintlicher Waffe unterwegs: Spezialeinheit rückt in Wohngebiet an

Drei Sicherheitsmitarbeiter sprachen die Personen an, es kam zu einer hitzigen Diskussion, in deren Folge die Verdächtigen flüchteten. Ein 65-jähriger Tunesier konnte gestellt werden, er habe sich aber gewehrt.

Daraufhin soll ein Landsmann (49) dazugekommen sein und einen der Ladendetektive geschlagen haben. Auch er konnte festgehalten werden. Einer der Männer saß gefesselt auf dem Boden, wie auf Fotos zu sehen ist.

Eine Person sitzt mit auf dem Rücken gefesselten Händen am Boden.
Eine Person sitzt mit auf dem Rücken gefesselten Händen am Boden.  © Silvio Bürger
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls

Beide wurden im Anschluss auf die Polizeiwache gebracht. Insgesamt seien bei den Verdächtigen Waren im Wert von rund 300 Euro gefunden worden sein.

"Das Polizeirevier Leipzig-Zentrum hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen", so Lübcke abschließend.

Ein Rettungswagen war während des Einsatzes vor Ort, außerdem zahlreiche Beamte mit mehreren Fahrzeugen.

Eine Sperrung des Rings sei laut Engelmann nicht nötig gewesen, es kam aber zeitweise zu Behinderungen im Verkehr.

Erstmeldung vom 12. März 14.28 Uhr, aktualisiert am 13. März 10.43 Uhr

Titelfoto: Silvio Bürger

Mehr zum Thema Leipzig Crime: