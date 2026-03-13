Diebstahl eskaliert im Leipziger Zentrum: Verdächtiger schlägt Security ins Gesicht
Leipzig - Die Leipziger Polizei war am Donnerstagmittag mit einem größeren Aufgebot in der Innenstadt im Einsatz: Zuvor sind mehrere Ladendiebe auf frischer Tat ertappt worden.
Wie Polizeisprecher Paul Engelmann auf Anfrage von TAG24 berichtete, seien zwei Personen nach einem Ladendiebstahl zur Haltestelle am Goerdelerring geflüchtet. Dort konnten sie gestellt und festgehalten werden. Die Polizei sei um 13.18 Uhr alarmiert worden.
Am Freitag sind nun neue Details zu den Geschehnissen bekannt geworden. Laut Sprecherin Susanne Lübcke hatten Ladendetektive im Bereich eines Einkaufszentrums zunächst eine kleine Personengruppe festgestellt, "bei denen aufgrund der Erfahrung und der mitgeführten Sachen der Verdacht bestand, dass diese zuvor Kleidung aus einem Geschäft entwendet hatten."
Nach TAG24-Informationen soll es sich um den Textil-Discounter Primark an der Hainspitze handeln.
Drei Sicherheitsmitarbeiter sprachen die Personen an, es kam zu einer hitzigen Diskussion, in deren Folge die Verdächtigen flüchteten. Ein 65-jähriger Tunesier konnte gestellt werden, er habe sich aber gewehrt.
Daraufhin soll ein Landsmann (49) dazugekommen sein und einen der Ladendetektive geschlagen haben. Auch er konnte festgehalten werden. Einer der Männer saß gefesselt auf dem Boden, wie auf Fotos zu sehen ist.
Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls
Beide wurden im Anschluss auf die Polizeiwache gebracht. Insgesamt seien bei den Verdächtigen Waren im Wert von rund 300 Euro gefunden worden sein.
"Das Polizeirevier Leipzig-Zentrum hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen", so Lübcke abschließend.
Ein Rettungswagen war während des Einsatzes vor Ort, außerdem zahlreiche Beamte mit mehreren Fahrzeugen.
Eine Sperrung des Rings sei laut Engelmann nicht nötig gewesen, es kam aber zeitweise zu Behinderungen im Verkehr.
Erstmeldung vom 12. März 14.28 Uhr, aktualisiert am 13. März 10.43 Uhr
Titelfoto: Silvio Bürger