Polizeikontrolle auf Leipziger Eisenbahnstraße eskaliert: Wer hat etwas gesehen?

Leipzig - Die Polizei war seit Dienstagmittag auf der Eisenbahnstraße in Leipzig im Einsatz. Zuvor wollte ein Autofahrer einer Kontrolle entgehen. Ein Beamter wurde dabei von dem flüchtenden Wagen mitgeschleift und schoss.

Polizei und Rettungsdienst waren am Mittag an der Eisenbahnstraße im Einsatz, nachdem ein Beamter von einem Auto erfasst wurde. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Der 41-jährige Verkehrspolizist habe gegen 12.15 Uhr einen Mercedes wegen eines Verstoßes kontrollieren wollen, als das Unglück seinen Lauf nahm, berichtete Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Nachfrage.

Der unbekannte Fahrer trat jedoch aufs Gaspedal und flüchtete. Dabei wurde der Beamte von dem Fahrzeug mitgeschleift.

"Zudem kam es den ersten Erkenntnissen nach zu einer Schussabgabe aus der Dienstwaffe des Polizisten", so Peters. Die genauen Geschehnisse seien nun Teil laufender Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft.

Der Verkehrspolizist wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. "Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere verletzte Personen", so der Polizeisprecher weiter. Der Mercedes sei inzwischen ohne Fahrer in der nahen Hildegardstraße aufgefunden worden.