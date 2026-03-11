 15.188

Polizeikontrolle auf Leipziger Eisenbahnstraße eskaliert: Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei ist seit Mittag auf der Eisenbahnstraße im Einsatz. Ein Autofahrer wollte einer Kontrolle entgehen – ein Beamter wurde verletzt und schoss.

Von Juliane Bonkowski, Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Die Polizei war seit Dienstagmittag auf der Eisenbahnstraße in Leipzig im Einsatz. Zuvor wollte ein Autofahrer einer Kontrolle entgehen. Ein Beamter wurde dabei von dem flüchtenden Wagen mitgeschleift und schoss.

Polizei und Rettungsdienst waren am Mittag an der Eisenbahnstraße im Einsatz, nachdem ein Beamter von einem Auto erfasst wurde.
Polizei und Rettungsdienst waren am Mittag an der Eisenbahnstraße im Einsatz, nachdem ein Beamter von einem Auto erfasst wurde.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Der 41-jährige Verkehrspolizist habe gegen 12.15 Uhr einen Mercedes wegen eines Verstoßes kontrollieren wollen, als das Unglück seinen Lauf nahm, berichtete Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Nachfrage.

Der unbekannte Fahrer trat jedoch aufs Gaspedal und flüchtete. Dabei wurde der Beamte von dem Fahrzeug mitgeschleift.

"Zudem kam es den ersten Erkenntnissen nach zu einer Schussabgabe aus der Dienstwaffe des Polizisten", so Peters. Die genauen Geschehnisse seien nun Teil laufender Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft.

Leipzig: Gegnerische Fans beklaut und Zug beschädigt: Polizei ermittelt gegen Chemie-Auswärtsfahrer
Leipzig Crime Gegnerische Fans beklaut und Zug beschädigt: Polizei ermittelt gegen Chemie-Auswärtsfahrer

Der Verkehrspolizist wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. "Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere verletzte Personen", so der Polizeisprecher weiter. Der Mercedes sei inzwischen ohne Fahrer in der nahen Hildegardstraße aufgefunden worden.

Der Bereich musste gesperrt werden.
Der Bereich musste gesperrt werden.  © LeipzigFireFighter
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen - Sperrung am Abend aufgehoben

Der Mercedes wurde unterdessen in der nahegelegnen Hildegardstraße gefunden.
Der Mercedes wurde unterdessen in der nahegelegnen Hildegardstraße gefunden.  © 7aktuell/Eric Pannier

Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort dauerten bis zum frühen Abend an. Währenddessen musste die Eisenbahnstraße zwischen Hermann-Liebmann-Straße und Hedwigstraße komplett gesperrt werden.

Von der Vollsperrung war auch der öffentliche Nahverkehr betroffen: Die Tramlinien 1, 3 und 8 fuhren zeitweise mit Umleitung.

Wie die Polizei am Mittwoch ergänzend mitteilte, suche man dringend Zeugen, um das Geschehen restlos aufklären zu können. Wichtig seien hier Personen, die:

Leipzig: Toter Säugling in Leipziger Babyklappe - Mutter meldet sich bei Polizei
Leipzig Crime Toter Säugling in Leipziger Babyklappe - Mutter meldet sich bei Polizei

  • sich in Fahrzeugen hinter dem Mercedes oder auch zu Fuß in diesem Bereich der Eisenbahnstraße befunden haben

  • möglicherweise in der Hildegardstraße etwas gesehen haben, in der das Auto abgestellt worden ist

Die Polizei war noch stundenlang im Einsatz.
Die Polizei war noch stundenlang im Einsatz.  © LeipzigFireFighter

Jegliche Hinweise könnten wichtig sein. Wenn Ihr etwas gesehen habt, meldet Euch bitte bei der Kriminalpolizeiinspektion Leipzig, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, unter Tel. 0341/96646666.

Erstmeldung vom 10. März 14.05 Uhr; zuletzt aktualisiert am 11. März 15.49 Uhr

Titelfoto: 7aktuell/Eric Pannier

Mehr zum Thema Leipzig Crime: