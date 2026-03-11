Polizeikontrolle auf Leipziger Eisenbahnstraße eskaliert: Wer hat etwas gesehen?
Leipzig - Die Polizei war seit Dienstagmittag auf der Eisenbahnstraße in Leipzig im Einsatz. Zuvor wollte ein Autofahrer einer Kontrolle entgehen. Ein Beamter wurde dabei von dem flüchtenden Wagen mitgeschleift und schoss.
Der 41-jährige Verkehrspolizist habe gegen 12.15 Uhr einen Mercedes wegen eines Verstoßes kontrollieren wollen, als das Unglück seinen Lauf nahm, berichtete Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Nachfrage.
Der unbekannte Fahrer trat jedoch aufs Gaspedal und flüchtete. Dabei wurde der Beamte von dem Fahrzeug mitgeschleift.
"Zudem kam es den ersten Erkenntnissen nach zu einer Schussabgabe aus der Dienstwaffe des Polizisten", so Peters. Die genauen Geschehnisse seien nun Teil laufender Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft.
Der Verkehrspolizist wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. "Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere verletzte Personen", so der Polizeisprecher weiter. Der Mercedes sei inzwischen ohne Fahrer in der nahen Hildegardstraße aufgefunden worden.
Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen - Sperrung am Abend aufgehoben
Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort dauerten bis zum frühen Abend an. Währenddessen musste die Eisenbahnstraße zwischen Hermann-Liebmann-Straße und Hedwigstraße komplett gesperrt werden.
Von der Vollsperrung war auch der öffentliche Nahverkehr betroffen: Die Tramlinien 1, 3 und 8 fuhren zeitweise mit Umleitung.
Wie die Polizei am Mittwoch ergänzend mitteilte, suche man dringend Zeugen, um das Geschehen restlos aufklären zu können. Wichtig seien hier Personen, die:
sich in Fahrzeugen hinter dem Mercedes oder auch zu Fuß in diesem Bereich der Eisenbahnstraße befunden haben
möglicherweise in der Hildegardstraße etwas gesehen haben, in der das Auto abgestellt worden ist
Jegliche Hinweise könnten wichtig sein. Wenn Ihr etwas gesehen habt, meldet Euch bitte bei der Kriminalpolizeiinspektion Leipzig, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, unter Tel. 0341/96646666.
Erstmeldung vom 10. März 14.05 Uhr; zuletzt aktualisiert am 11. März 15.49 Uhr
