Teenies mit vermeintlicher Waffe unterwegs: Spezialeinheit rückt in Wohngebiet an

Leipzig - Großeinsatz im Leipziger Nordosten: Zwei leichtsinnige Teenager haben am Dienstagnachmittag eine Spezialeinheit der Polizei auf den Plan gerufen.

In diesem Wohngebiet suchten die LebEL-Kräfte nach den jungen Männern - mit Erfolg. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Laut der Behörde haben zunächst Zeugen die zwei jungen Männer im Leipziger Stadtteil Mockau mit einer Kurzwaffe gesehen, weshalb die Einsatzkräfte gegen 16.40 Uhr alarmiert wurden.

"Da die Ausgangslage auf eine Gefahrensituation schließen ließ, kam die Einheit für lebensbedrohliche Einsatzlagen (LebEL) zum Einsatz", so ein Sprecher.

Diese konnte die beiden 17 und 19 Jahre alten Teenager auf einem Fitnessplatz in der Nähe ausfindig machen.

Dabei konnte glücklicherweise Entwarnung gegeben werden: Bei der mutmaßlichen Kurzwaffe handelte es sich um eine Softairwaffe.