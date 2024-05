Dreister Fahrrad-Raub: Täter zerren Mann vom Rad und machen sich aus dem Staub

In einem Waldstück in Connewitz wurde der 29-Jährige von Unbekannten angesprochen, die ihm anschließend sein Fahrrad raubten. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr, wie die Polizei jetzt mitteilte. Demnach sei der Mann in einem Waldstück in der Nähe des Lindenhofs in Connewitz unterwegs gewesen.

Als er in Höhe einer Bahnunterführung von einem Unbekannten angesprochen wurde, hielt er an. Plötzlich sei er von einem zweiten Mann vom Fahrrad gezerrt worden.

Das Bike habe sich Täter geschnappt, der ihn zuvor angesprochen hatte – schnell machte er sich damit aus dem Staub. Sein Komplize floh zu Fuß.

"Der Wert des Fahrrads wurde mit einem Betrag im niedrigen vierstelligen Bereich beziffert", so Polizeisprecherin Therese Leverenz.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Raubdelikts aufgenommen und sucht nun Personen, die Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben können.