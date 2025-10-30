Drogen und Waffen bei Hausdurchsuchungen in Naumburg gefunden

Naumburg - Bei mehreren Hausdurchsuchungen im Stadtgebiet von Naumburg (Burgenlandkreis) hat die Polizei am Mittwoch zahlreiche Drogen und Waffen festgestellt.

Die Beamten fanden bei den Durchsuchungen zahlreiche Drogen und Waffen. (Symbolfoto) © Wolfgang Ebener/dpa

Wie Polizeisprecher Richardt Köhler mitteilte, setze die Kripo Spürhunde ein, um die Drogenverstecke in den Räumen ausfindig zu machen.

Insgesamt konnten die Beamten dabei über 200 Gramm Crystal Meth, 200 Gramm Marihuana, mehrere Ecstasy-Tabletten, Kokain und diverse verschreibungspflichtige Medikamente sicherstellen.

Außerdem fanden die Ermittler 2000 Euro Bargeld sowie zahlreiche Messer und Schlagstöcke.

"Gegen einen 30-jährigen Naumburger wurde bereits Mittwochnachmittag Untersuchungshaft angeordnet", so Polizeisprecher Köhler.