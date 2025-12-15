Auf frischer Tat ertappt: Einbrecher-Duo will Leipziger Firma leer räumen
Leipzig - Am Sonntagvormittag wurden zwei Diebe im Leipziger Norden auf frischer Tat ertappt.
Nach Angaben von Polizeisprecher Chris Graupner drangen die beiden Männer (42 und 46 Jahre alt) gegen 11 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Möckern ein.
Im Inneren hatten sie es auf eine dort ansässige Firma abgesehen, in deren Räumlichkeiten sie einbrachen.
Anschließend durchwühlten die Täter die Zimmer, wobei sie mehrere elektronische Geräte, Rucksäcke und andere Habseligkeiten mitgehen ließen.
Glücklicherweise waren sie dabei viel zu langsam, sodass die alarmierte Polizei sie noch an Ort und Stelle antreffen konnte. Graupner dazu: "Sie hatten das Diebesgut noch bei sich, was dann wieder zurückgegeben werden konnte. Es hatte einen Wert von über 1000 Euro."
An der Tür zur Firma entstand lediglich ein Sachschaden von 50 Euro. Nach der Feststellung ihrer Personalien befinden sich die beiden Männer nun wieder auf freiem Fuß.
