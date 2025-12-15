200 Einsatzkräfte durchsuchen 13 Objekte in Leipzig und werden fündig

Leipzig - Bei einer Großkontrolle der "Task Force Clan" wurden am Freitagabend in Leipzig insgesamt 13 Geschäfte einer Prüfung unterzogen. Dabei lag der Fokus der Ermittler auf der Bekämpfung von Schwarzarbeit. Durchsucht wurden vor allem Restaurants, Spielotheken und Einzelhändler.

Bei der gemeinsamen Kontrolle stießen die Beamten am Freitagabend auf zahlreiche Verstöße. © PR/Hauptzollamt Dresden

"In einer ersten Auswertung ergaben sich in mehreren Fällen Verdachtsmomente, die weitere Prüfungen durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit nach sich ziehen werden", heißt in einer Mitteilung des Hauptzollamtes aus Dresden.

"Zugleich diente dieser Einsatz dazu, behördenübergreifend Erkenntnisse über Clanaktivitäten und unrechtmäßige Strukturen zu gewinnen."

Auffällig waren demnach Versäumnisse, Mitarbeiter fristgerecht an die Sozialkassen zu melden. Außerdem seien Gehälter vorenthalten oder veruntreut worden. Hinzu kommt der Verdacht, dass Personen ohne gültigen Aufenthaltstitel beschäftigt worden sind.

Vor Ort wurden im Rahmen der Kontrollmaßnahmen überdies zahlreiche weitere Verstöße etwa gegen das Aufenthaltsrecht, das Konsumcannabisgesetz, den Jugendschutz und geltende Hygienebestimmungen festgestellt. Zudem stießen die Beamten auf unversteuerten Shishatabak und nicht ordnungsgemäß geführte Kassen.