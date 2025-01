18.01.2025 16:09 Dumme Täter! Trio will Casino-Automat öffnen, plötzlich steht die Polizei vor ihnen

Drei Personen im mittleren Alter haben am Freitagabend versucht, einen Spielautomaten in einem Casino zu öffnen, um an das darin enthaltene Geld zu kommen.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Drei Personen im mittleren Alter haben am Freitagabend versucht, einen Spielautomaten in einem Leipziger Casino zu öffnen, um an das darin enthaltene Geld zu kommen. Mit nahmen sie aber nur eine Anzeige. Erfolglos versuchten drei Personen am Freitagabend, an das Geld eines Spielautomaten zu gelangen. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Gegen 21.25 Uhr bemerkte der Betreiber der Connewitzer Spielothek auf seiner Videoüberwachung, dass sich mehrere vermeintliche Glücksspieler an einem Geldspielautomaten zu schaffen machten. Er rief die Polizei, die schnell am Ort des Geschehens auftauchte. Und damit die deutschen Tatverdächtigen - eine Frau (50) und zwei Männer (42, 46) - auf frischer Tat stellten. Leipzig Crime Explosion in Leipziger Park: Mann will Böller entsorgen, der plötzlich hochgeht "Nach Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwältin wurden die Mobiltelefone beschlagnahmt und das verwendete Einbruchswerkzeug sichergestellt", sagte Polizeisprecher Moritz Peters, der glücklicherweise keinen entstandenen Sachschaden verkünden musste. Jetzt ermittelt die Polizei wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Das Täter-Trio befindet sich vorerst wieder auf freiem Fuß.

