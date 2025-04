16.04.2025 12:53 Duo raubt Leipziger Tankstelle aus! Weit kommen sie dabei jedoch nicht

Ein Tankstellenraub in Leipzig endete am späten Dienstagabend für die beiden Täter in Handschellen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Ein Tankstellenraub in Leipzig endete am späten Dienstagabend für die beiden Täter (19, 24) in Handschellen. Noch auf der Flucht klickten für die beiden Räuber bereits die Handschellen. (Symbolbild) © stylephotographs/123RF Das Duo hatte gegen 21.20 Uhr die HEM-Tankstelle an der Braunstraße im Stadtteil Schönefeld-Ost überfallen, wie Polizeisprecherin Sandra Freitag am Mittwoch mitteilte. Unter Vorhalt eines Gegenstandes, der offenbar wie eine Schusswaffe aussah, erbeuteten die zwei Deutschen Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe von der Mitarbeiterin (59) der Tankstelle und flüchteten anschließend in Richtung Bautzner Straße. Weit kamen sie dabei jedoch nicht. Denn noch während die eingetroffene Polizei das Gebiet um den Tatort absuchte, konnten die Beamten die Räuber stellen. Leipzig Crime Schlag gegen Bande: Drei Beschuldigte nach Betrugsversuch an Leipzigerin in Haft Das Duo wurde vorläufig festgenommen, in das zentrale Polizeigewahrsam gebracht und ihre Identitäten aufgenommen. Im Laufe des heutigen Mittwochs sollen sie einem Haftrichter vorgeführt werden. Leipzigs Kriminalpolizei hat indes Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdeliktes gegen die beiden eingeleitet und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder den Tätern geben können. Ihr könnt weiterhelfen? Dann meldet Euch bitte gleich bei der Leipziger Kripo unter Tel. 0341/96646666.

