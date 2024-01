Dutzende Reifen ohne Luft: Umweltaktivisten bekennen sich zu gefährlicher Aktion

Einige Autofahrer dürften sich sehr geärgert haben, sie fanden ihre Fahrzeuge am Freitag mit platten Reifen vor. (Symbolbild) © 123rf/soleg

Wie Polizeisprecher Chris Graupner am Samstagabend mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle bereits zwischen Donnerstagabend 22 Uhr und Freitagmorgen 6.30 Uhr.

Die Beamten haben bisher Kenntnis von 19 Autos unterschiedlicher Hersteller, die alle rund um Paußnitzstraße, Pistoriusstraße und Hoyerstraße abgestellt waren.

Diese bekamen von den unbekannten Tätern Plattfüße verpasst: An manchen Fahrzeugen ließen sie nur aus einem, an anderen aus mehreren Reifen die Luft. Außerdem wurden einige Autos mit einer Flüssigkeit beschmiert.

"An den angegriffenen Pkw wurden Zettel mit einem Hinweis auf die Umwelt hinterlassen, in denen sich eine Aktivistengruppe 'The Tyre Extinguishers' zu den Taten bekannte", so die Polizei weiter.