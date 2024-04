Einbrecher scheitert an Tür und Bewohner: In seiner Wohnung erlebt Polizei Überraschung

Ein 44-Jähriger wollte in Leipzig-Grünau in eine Wohnung einbrechen, scheiterte allerdings und wurde obendrein erwischt. (Symbolbild) © 123rf/jensrother

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeisprecher Chris Graupner bereits am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter Allee im Stadtteil Grünau.

Demnach habe ein 44-jähriger Bewohner des Hauses gewaltsam versucht, die Tür einer - aber nicht seiner - Wohnung zu öffnen, hatte zuvor bereits den Spion beschädigt.

Was der Libyer offenbar nicht wusste: Der Mieter (49) der Wohneinheit war zu Hause und nahm die Verfolgung auf, als der 44-Jährige die Flucht antrat. Um sich den Mann vom Hals zu halten, habe er ihn mit einem großen Messer bedroht und verschwand in seiner eigenen Wohnung.

"Nach einer staatsanwaltschaftlichen Anordnung wurde diese dann durch einen Schlüsseldienst geöffnet und durchsucht", so der Sprecher weiter.

Die Beamten staunten nicht schlecht, denn sie fanden rund 20 bis 30 Fahrräder und Fahrradteile, von denen einige zur Fahndung ausgeschrieben waren.