Eine Nacht, eine Straße: Zwölf Autos in Leipzig zerkratzt
Leipzig - Unbekannte haben ein Dutzend Autos im Leipziger Stadtteil Grünau zerkratzt.
Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es zwischen Dienstag um 17 Uhr und Mittwoch um 9.15 Uhr auf der Straße Am Kirschberg zu den Taten.
So seien bei elf der betroffenen Wagen an der Motorhaube oder dem Kofferraum Kratzer hinterlassen worden.
"Bei einem Toyota Corolla wurde ein ausländerfeindlicher Schriftzug auf die Motorhaube gekratzt", hieß es weiter.
Womit genau in den Lack geritzt wurde, sei aktuell unklar. Auch die Schadenshöhe stehe derzeit noch nicht fest.
In dem Fall werde nun wegen Sachbeschädigung ermittelt und nach Zeugen gesucht.
Habt Ihr etwas gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0341/96646666 entgegen.
Titelfoto: 123RF/irontrybex