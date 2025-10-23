Eine Nacht, eine Straße: Zwölf Autos in Leipzig zerkratzt

Leipzig - Unbekannte haben ein Dutzend Autos im Leipziger Stadtteil Grünau zerkratzt.

In der Nacht zu Mittwoch wurden zwölf Autos in Grünau-Mitte zerkratzt. (Symbolbild) © 123RF/irontrybex

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es zwischen Dienstag um 17 Uhr und Mittwoch um 9.15 Uhr auf der Straße Am Kirschberg zu den Taten.

So seien bei elf der betroffenen Wagen an der Motorhaube oder dem Kofferraum Kratzer hinterlassen worden.

"Bei einem Toyota Corolla wurde ein ausländerfeindlicher Schriftzug auf die Motorhaube gekratzt", hieß es weiter.

Womit genau in den Lack geritzt wurde, sei aktuell unklar. Auch die Schadenshöhe stehe derzeit noch nicht fest.