Kiloweise Kokain gesichert: Polizei stoppt Drogenbande in Leipzig

Leipzig/Eilenburg - Der Polizei der Messestadt ist ein weiterer Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Bei einer Razzia auf der Eisenbahnstraße haben Beamte fünf Männer festgenommen sowie kiloweise Rauschgift sichergestellt. Das Quintett soll aus dem Umfeld einer syrischen Großfamilie stammen.

Der Razzia waren laut Polizei umfangreiche und monatelange Ermittlungen vorausgegangen. (Symbolfoto) © foottoo/123rf

Zeugenhinweise sollen die Gesetzeshüter zunächst auf die Spur der Bande gebracht haben. Infolge umfangreicher und monatelanger Ermittlungen habe sich schließlich der Verdacht erhärtet, dass die Männer insbesondere aus verschiedenen Lokalitäten entlang der Eisenbahnstraße heraus unterschiedliche Betäubungsmittel verkauften.

Bereits am 26. November schlug die Polizei dann zu und führte sowohl in Leipzig als auch in Eilenburg Durchsuchungen durch. "Hierbei wurden insgesamt rund zwei Kilogramm Kokain, mehr als 100 Gramm Crystal Meth und circa 400 Gramm Heroin sichergestellt", teilte Polizeisprecherin Susanne Lübcke mit.

Die Beamten fanden außerdem über 20.000 Euro Bargeld, mehrere tausend Euro Falschgeld, Speichermedien sowie pyrotechnische Erzeugnisse, für die keine Erlaubnis vorlag.

Im Zusammenhang mit den Durchsuchungen wurde zudem ein Lokal an der Eisenbahnstraße durch das Ordnungsamt geschlossen und versiegelt.