Schläger dank Kamerabildern identifiziert: Als Polizei bei ihm anrückt, macht sie großen Fund

Leipzig - Da hat die Polizei einen ordentlichen Coup gelandet: Mehrere Monate nach einem Gewaltdelikt am Leipziger Hauptbahnhof wurden unter anderem die Wohnräume eines Verdächtigen durchsucht. Die Beamten fanden allerdings nicht nur Beweismittel.

Beamte der Bundespolizei durchsuchten am Mittwochmorgen mehrere Räumlichkeiten und wurden fündig. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr, wurden mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, wie Sprecherinnen der Polizeidirektion und Bundespolizei Leipzig am Freitag gemeinsam erklärten.

Die Bundesbeamten waren unter anderem in der Kohlgartenstraße in Neustadt-Neuschönefeld in der Wohnung eines staatenlosen 33-Jährigen im Einsatz. Dieser soll im Mai in der Westhalle des Hauptbahnhofs einen 48 Jahre alten Mann angegriffen und schwer verletzt haben.

Eine Überwachungskamera hatte die Tat demnach aufgezeichnet, eine Gesichtserkennung den polizeibekannten Angreifer identifizieren können.

Das Ziel der Bundespolizisten, Beweismittel sicherzustellen, war von Erfolg gekrönt: "Bei einem der Durchsuchungsobjekte konnte ein zur Tatzeit getragenes Kleidungsstück beschlagnahmt werden", hieß es. "Zudem wurden palästinensische Reisepässe sichergestellt."