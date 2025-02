Eklat während Vorstellung in Leipziger Oper: Besucher (83) zeigt plötzlich Hitlergruß!

Leipzig - Am Freitagabend löste ein Zuschauer in der Leipziger Oper einen Polizeieinsatz aus.

Ein 83-Jähriger löste am Freitagabend bei den anderen Opern-Besuchern Entsetzen aus. (Archivbild) © obs/Leipzig Tourismus und Marketing GmbH/Andreas Schmidt

Nach Angaben von Polizeisprecher Moritz Peters spielte sich der Vorfall während der abendlichen Vorstellung von "Berlin Berlin" ab.

Da es in dem Stück um Deutschland in den 20er- und 30er-Jahren geht, wurde in einer Szene eine Hakenkreuzfahne gezeigt.

Das nahm ein 83-jähriger Besucher wohl zum Anlass, um plötzlich von seinem Platz aufzustehen und den Hitlergruß zu zeigen. Zeugen verständigten sofort die Polizei.