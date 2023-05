19.05.2023 16:28 Hauseinbruch im Landkreis Leipzig: Täter klauen mehrere Waffen

Unbekannte Täter brachen in der vergangenen Woche in ein Einfamilienhaus in Elstertrebnitz (Landkreis Leipzig) ein.

Von Janina Papst

Elstertrebnitz - Unbekannte Täter brachen in der vergangenen Woche in ein Einfamilienhaus in Elstertrebnitz (Landkreis Leipzig) ein. Einbrecher ließen mehrere Waffen aus einem Einfamilienhaus im Landkreis Leipzig mitgehen. (Symbolbild) © 123RF/dmitrimaruta Wie Polizeisprecher Chris Graupner berichtete, spielte sich der Einbruch im Zeitraum zwischen dem 9. und 18. Mai ab. Die Täter hebelten demnach ein Fenster des Hauses auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, in denen sie mehrere Schränke und Behältnisse durchwühlten. Und sie wurden fündig: Neben Schmuck ließen sie auch zwei Lang- und zwei Kurzwaffen aus einem verschlossenen Raum mitgehen, dessen Tür sie ebenfalls aufgebrochen hatten. Leipzig Crime Mehrere rechtsextremistische Straftaten: So lief Himmelfahrt in und um Leipzig "Der Wert der gestohlenen Gegenstände liegt im mittleren vierstelligen Bereich", so Graupner. "Es entstand Sachschaden von circa 1000 Euro." Die Kripo ermittelt jetzt wegen des Einbruchsdiebstahls, prüft aber gleichzeitig auch die Rechtmäßigkeit des Besitzes und der Lagerung der entwendeten Schusswaffen.

