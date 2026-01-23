Erst Faust blutig geschlagen, dann Sanitäter ins Bein gebissen: Mann (40) sorgt für Chaos bei der Polizei

Leipzig - Ein 40-Jähriger sorgte am Mittwoch für Aufregung bei der Bundespolizei .

Die Bundespolizei musste sich am Mittwoch um einen aggressiven 40-Jährigen kümmern. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wie Behördensprecherin Yvonne Manger mitteilte, klingelte der Mann bei der Bundespolizei. Weil er sich wohl nicht ausreichend gehört fühlte, wurde er allerdings schnell aggressiv und begann mit der Faust sowohl gegen die Klingelanlage als auch gegen die Tür zu schlagen.

Auf die Bemühungen der eintreffenden Beamten, ihn zu beruhigen, reagierte der 40-Jährige zunächst mit Tritten.

Damit aber nicht genug: "Als ein Rettungssanitäter die blutige Faust des Slowaken behandeln wollte, biss er diesem in den rechten Oberschenkel", so Manger.