Explosion im Leipziger Osten: Mobile Toilette wird in Einzelteile zerrissen

Leipzig - Am frühen Mittwochmorgen wurde der Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf von einer lauten Explosion erschüttert.

Von der mobilen Toilette sind nur noch Einzelteile übrig. © Christian Grube

Wie Polizeisprecherin Rebecca Leede mitteilte, machten sich unbekannte Täter gegen 4.45 Uhr mit Pyrotechnik an einer mobilen Toilette in der Franckestraße zu schaffen.

Bei der ausgelösten Explosion wurde die Kabine in mehrere Teile gerissen und so vollständig zerstört.

Die herumfliegenden Trümmer schleuderten außerdem gegen einen in der Nähe geparkten Opel Corsa, dessen Heckscheibe zersplitterte.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 700 Euro.