 583

Explosion im Leipziger Osten: Mobile Toilette wird in Einzelteile zerrissen

Am frühen Mittwochmorgen wurde der Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf von einer lauten Explosion erschüttert.

Von Annika Rank

Leipzig - Am frühen Mittwochmorgen wurde der Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf von einer lauten Explosion erschüttert.

Von der mobilen Toilette sind nur noch Einzelteile übrig.
Von der mobilen Toilette sind nur noch Einzelteile übrig.  © Christian Grube

Wie Polizeisprecherin Rebecca Leede mitteilte, machten sich unbekannte Täter gegen 4.45 Uhr mit Pyrotechnik an einer mobilen Toilette in der Franckestraße zu schaffen.

Bei der ausgelösten Explosion wurde die Kabine in mehrere Teile gerissen und so vollständig zerstört.

Die herumfliegenden Trümmer schleuderten außerdem gegen einen in der Nähe geparkten Opel Corsa, dessen Heckscheibe zersplitterte.

Leipzig: Chips, Bier und Heroin: So läuft das Drogengeschäft in Leipziger Spätis
Leipzig Crime Chips, Bier und Heroin: So läuft das Drogengeschäft in Leipziger Spätis

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 700 Euro.

"Das Polizeirevier Leipzig-Zentrum sicherte Spuren vor Ort und ermittelt nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion", erklärte die Sprecherin.

Titelfoto: Christian Grube

Mehr zum Thema Leipzig Crime: