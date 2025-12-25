Explosiver Zufallsfund im Landkreis Leipzig: 22-Jähriger bunkert illegale Raketen und Böller
Grimma - Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Grimma (Landkreis Leipzig) machte die Polizei am Dienstagabend einen überraschenden Fund.
Nach Angaben von Polizeisprecherin Melanie Roeber rückten die Beamten gegen 22.30 Uhr zur Wohnung des 22-Jährigen, da er in Verdacht stand, immer wieder verschreibungspflichtige Medikamente aus einer medizinischen Einrichtung gestohlen zu haben.
Vor Ort staunte die Behörde dann nicht schlecht: Neben den verschiedenen Medikamenten befanden sich in der Wohnung auch mehrere hundert Feuerwerks- und Knallkörper der Kategorien F3 und F4. Beide Kategorien unterliegen strengen rechtlichen Auflagen, wobei Letztere sogar nur von zertifizierten Pyrotechnikern genutzt werden darf.
Die Fundstücke wurden fachgerecht sichergestellt und an Spezialkräfte übergeben, so Roeber.
Gegen den 22-jährigen Deutschen wird nun also nicht nur wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.
