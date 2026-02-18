LKA eingeschaltet: 19-Jährige stellt Autofahrer zur Rede und wird mit Waffe bedroht

Torgau - Ein eher harmloser, kleiner Verkehrsunfall nahm am Dienstag eine unerwartete Wendung, nachdem eine junge Frau den Unfallverursacher auf einem Parkplatz zur Rede gestellt hatte. Am Ende des Abends rückte ein Spezialkommando des sächsischen LKA an und durchsuchte eine Wohnung in Schildau.

Auf dem Parkplatz des Kauflands in Torgau stellte die 19-Jährige den Unfallverursacher zur Rede und wurde von ihm mit einer Waffe bedroht. (Symbolbild) © Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa

Begonnen hatte alles zunächst am frühen Abend auf einer Landstraße zwischen Langenreichenbach und Staupitz. Hier war eine 19-jährige Autofahrerin unterwegs, als ein entgegenkommender VW-Transporter leicht auf ihre Spur geriet.

Auf dem Parkplatz des Kauflands in Torgau entdeckte die Frau wenig später den Fahrer des VW und stellte den 20-jährigen Deutschen wegen seines riskanten Verhaltens zur Rede.

"Dieser bedroht daraufhin die Frau verbal und anschließend noch mit einem waffenähnlichen Gegenstand", sagte Polizeisprecher Moritz Peters.

"Dann fuhr er fort und die Frau erstattete Anzeige auf dem Torgauer Polizeirevier wegen Bedrohung." Noch am Abend erließ die Justiz einen Durchsuchungsbefehl und ordnete die rasche Umsetzung der Maßnahme an.