Opfer mit Steinen und Flaschen beworfen: Leipziger Kripo fahndet nach brutalen Teenager-Räubern

Im Haltestellenbereich waren mehrere Blutflecken zu sehen. © Silvio Bürger

Nach ersten Angaben der Polizei wurde die Behörde gegen 19.40 Uhr in die Ratzelstraße gerufen, nachdem sich an der Haltestelle Stuttgarter Allee eine handfeste Auseinandersetzung ereignet hatte.

Die genauen Umstände waren am Abend noch unklar. Am nächsten Morgen berichtete die Polizei dann, dass zwei Männer (18 und 27 Jahre alt) und eine Frau (28) von einer Vierergruppe angegriffen wurden. Zuvor hatten zwei der Täter versucht, die Sachen der 28-Jährigen zu klauen.

"Da dies zunächst nicht gelang, kam es mutmaßlich zu der Auseinandersetzung an der Haltestelle, bei welcher die Täter auch mit Steinen und Flaschen warfen", so Behördensprecher Tom Erik Richter. Durch die dadurch zugefügten Verletzungen gelang es den Angreifern schließlich tatsächlich, die Wertsachen der Frau zu erbeuten.

Während die Polizei den Tatort absperrte und Spuren sicherte, wurden die drei Verletzten mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Täter konnten unterdessen fliehen.