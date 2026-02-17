 6.624

Opfer mit Steinen und Flaschen beworfen: Leipziger Kripo fahndet nach brutalen Teenager-Räubern

Einsatz am Montagabend im Leipziger Stadtteil Grünau!

Von Annika Rank

Leipzig - Einsatz am Montagabend im Leipziger Stadtteil Grünau!

Im Haltestellenbereich waren mehrere Blutflecken zu sehen.  © Silvio Bürger

Nach ersten Angaben der Polizei wurde die Behörde gegen 19.40 Uhr in die Ratzelstraße gerufen, nachdem sich an der Haltestelle Stuttgarter Allee eine handfeste Auseinandersetzung ereignet hatte.

Die genauen Umstände waren am Abend noch unklar. Am nächsten Morgen berichtete die Polizei dann, dass zwei Männer (18 und 27 Jahre alt) und eine Frau (28) von einer Vierergruppe angegriffen wurden. Zuvor hatten zwei der Täter versucht, die Sachen der 28-Jährigen zu klauen.

"Da dies zunächst nicht gelang, kam es mutmaßlich zu der Auseinandersetzung an der Haltestelle, bei welcher die Täter auch mit Steinen und Flaschen warfen", so Behördensprecher Tom Erik Richter. Durch die dadurch zugefügten Verletzungen gelang es den Angreifern schließlich tatsächlich, die Wertsachen der Frau zu erbeuten.

Während die Polizei den Tatort absperrte und Spuren sicherte, wurden die drei Verletzten mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Täter konnten unterdessen fliehen.

Mehrere Einsatzfahrzeuge rückten am Montagabend an.  © EHL Media

Zwei männliche Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1:
  • 1,60 bis 1,65 m
  • circa 16 Jahre alt
  • Bekleidung: dunkle Jacke mit farbigem geometrischen Muster, helles Sweatshirt, helle Jeans, weiße Schuhe

Person 2:

  • circa 1,45 bis 1,60 m groß
  • 14 bis 16 Jahre alt
  • schlank
  • Bekleidung: dunkle, enge Jacke, dunkle Kapuze, dunkle Schuhe
Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen eines Raubdelikts und hofft auf Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können. Wer etwas weiß oder beobachtet hat, soll sich unter der Nummer 034196646666 melden.

Erstmeldung am 16. Februar, 21.45 Uhr ; Update am 17. Februar, 11.25 Uhr

