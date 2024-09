Fahrradklau geht schief: Polizei schnappt Diebesbande und findet Beute

Das Trio hatte das E-Bike einer 31-Jährigen entwendet. Der Versuch, es zu verkaufen, sollte ihnen jedoch zum Verhängnis werden. (Symbolbild) © rainerfuhrmann/123RF

Bereits in der vergangenen Wochen nahm die Polizei zwei Deutsche im Alter von 32 und 35 Jahren sowie einen 33-jährigen Spanier fest, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Zuvor wurde in der Wohnung des 35-Jährigen unter anderem verschiedenes Diebesgut, darunter ein gestohlenes E-Bike, gefunden.

Die Besitzerin hatte das Fahrrad bereits am 16. September als gestohlen gemeldet. Zwei Tage später stieß ihr Ehemann dann auf einer Verkaufsplattform im Internet auf das Gefährt und meldete dies der Polizei.

Die Ermittlungen brachten die Beamten schließlich auf die Spur des 35-Jährigen. Nur drei Tage später durchsuchten sie zusammen mit der Sächsischen Bereitschaftspolizei sowohl die Wohnung als auch die Garagen des Mannes.

Neben dem Rad der 31-Jährigen fanden sie dabei zwei E-Scooter, ein weiteres E-Bike, ein Fahrrad und Schmuckstücke, allesamt gestohlen. Darüber hinaus sicherten sie eine geringe Menge Drogen sowie verschreibungspflichtige Medikamente. Allein das Diebesgut soll bereits einen Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich haben.