Filmreife Verfolgungsjagd durch Leipzig endet mit Crash an Haltestelle

Leipzig - Wilde, aber kurze Verfolgungsjagd in der Leipziger Innenstadt: Ein Autofahrer wollte sich in der Nacht auf Freitag einer Kontrolle entziehen, doch seine Fahrt nahm ein jähes Ende.

Der Mercedes wurde schwer beschädigt, verlor außerdem eine Menge Kühlflüssigkeit. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecherin Josephin Sader auf Anfrage von TAG24 mitteilte, ereignete sich der Vorfall kurz nach Mitternacht rund um die Straßenbahnhaltestelle Neues Rathaus.

Demnach wollten Streifenbeamte einen Mercedes auf dem Martin-Luther-Ring kontrollieren, weil er ohne Beleuchtung unterwegs gewesen sei.

Doch anstatt anzuhalten, habe der Fahrer Gas gegeben und sei über den Ring Richtung Süden gerast.

An der Kreuzung Neues Rathaus bog er nach rechts in die Karl-Tauchnitz-Straße ab, verlor dabei jedoch die Kontrolle über seinen Wagen. Der krachte daraufhin gegen eine Ampel sowie in das Geländer der Haltestelle.

Der Mercedes landete schließlich quer auf dem Fußweg gegenüber der Haltestelle, der Fahrer flüchtete zu Fuß. Seine Identität konnte bislang nicht festgestellt werden.

Wie TAG24 von Sprecherin Susanne Lübcke erfuhr, seien die Kennzeichen an dem Auto zur Fahndung ausgeschrieben gewesen – vermutlich waren sie zuvor gestohlen worden.