Fischer-Art ausgeplündert: Diebe klauen 9 Bilder und 1800 Matchbox-Autos

Leipzig - Ungebetener Besuch beim Leipziger Pop-Art-Künstler Michael Fischer-Art (54): Einbrecher plünderten in der Nacht zum Sonntag sein Atelier in Borna. Neben mehreren Kunstwerken und Geld verlor der Maler auch seine geliebte Matchbox-Sammlung.

Ist sauer und traurig zugleich: Michael Fischer-Art (54) vermisst vor allem seine Matchbox-Sammlung. © Eric Münch

Die Ganoven drangen kurz nach 2 Uhr morgens über eine Hintertür in die ehemalige Maschinenhalle der alten Brikettfabrik ein. Zielgerichtet hätten sie als Erstes nach Überwachungskameras Ausschau gehalten und diese dann abgeklebt, berichtete Michael Fischer-Art TAG24.

Während der Künstler mit seiner sechsjährigen Tochter in einem der Obergeschosse schlief, schnitten die Unbekannten im Atelier mehrere seiner großformatigen Bilder aus dem Rahmen und durchwühlten Schränke und Schubladen.



"Ich habe wirklich nichts mitbekommen und war am Morgen geschockt", so Fischer-Art. Was ihn besonders schmerzt: Neben neun Kunstwerken und etwas Bargeld verschwand auch seine Matchbox-Sammlung - gut 1800 Modellautos.

"Es ist, als wäre mir ein Stück meines Herzens rausgerissen worden. Die ältesten Autos hatte ich seit 51 Jahren, sie überstanden zwei Scheidungen, aber nicht Borna-Nord ..."