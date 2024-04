Frau (75) bei Handtaschen-Raub in Leipzig-Grünau verletzt: Polizei sucht zwei Mädchen

In einem Treppenhaus in Leipzig-Grünau kam es am Montagabend zu einem Handtaschen-Raub. (Archivbild) © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, sprachen zwei Mädchen die Frau gegen 23.30 Uhr zunächst an, als diese gerade durch den Hintereingang in ihr Wohnhaus an der Offenburger Straße wollte.

Die 75-Jährige habe das jugendliche Duo ignoriert und sei ins Treppenhaus gegangen. "Dort versuchte eine der unbekannten Tatverdächtigen ihr die Handtasche gewaltsam zu entreißen", so die Polizei.

Während der Auseinandersetzung sei die Frau gestoßen worden und gestürzt. Trotz dadurch erlittener Verletzungen sei eine medizinische Versorgung in der Nacht nicht nötig gewesen.

Mit der Beute seien die beiden Jugendlichen schließlich Richtung Süden in eine angrenzende Grünanlage geflohen.

"Hinzugerufene Polizeibeamte konnten die Handtasche und die Geldbörse in dem kleinen Park finden. Aus letzterer fehlten diverse Gegenstände", hieß es weiter. Der Stehlschaden werde auf eine hohe zweistellige Summe geschätzt.