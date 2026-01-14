Frau am Leipziger Hauptbahnhof angegriffen - Zeugen beweisen Zivilcourage

Leipzig - Am Dienstagabend bewiesen zwei Menschen am Leipziger Hauptbahnhof im richtigen Moment Zivilcourage.

Zwei Zeugen konnten am Dienstag eine Raubstraftat verhindern. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Paul Engelmann spielte sich der Vorfall gegen 19.10 Uhr ab.

Demnach saß eine 60-Jährige gerade in einem Warteraum des Bahnhofs, als sich ihr ein 38-Jähriger näherte und sie in ein Gespräch verwickelte. Plötzlich versuchte er, ihre Handtasche zu greifen, woraufhin eine körperliche Auseinandersetzung entbrannte.

"Das sahen zwei Zeugen, schritten ein und verständigten die am Bahnhof zuständige Bundespolizei", so der Sprecher weiter. Die Beamten konnten den Täter schließlich in Gewahrsam und vorläufig festnehmen.

Die Frau erlitt laut Engelmann leichte Verletzungen.