Fünf Fälle in zwei Tagen: Mehrere Briefe mit unbekannter Substanz in Leipzig abgegeben

Von Eric Mittmann

Leipzig - Die Vorfälle mit unbekannten Substanzen in Briefen nehmen kein Ende! Feuerwehreinsatz in der Polizeiwache Richard-Lehmann-Straße in Leipzig!

Nachdem bereits am Donnerstag zwei Briefe mit unbekannten Substanzen in Leipzig aufgetaucht waren, folgte am Freitag bereits der nächste Fall. Diesmal betroffen: Die Polizeiwache an der Richard-Lehmann-Straße. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Nachdem bereits am Donnerstag zwei Briefe abgegeben wurden, folgten am Freitag drei weitere Vorfälle. Zunächst betroffen war die Polizeiwache an der Richard-Lehmann-Straße im Leipziger Süden. Gegen 10.15 Uhr war dort nach Infos von vor Ort eine unbekannte kristalline Substanz in einem Brief entdeckt worden. Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke gegenüber TAG24 mitteilte, war das Hauptgebäude der Wache davon nicht betroffen. Verletzt wurde ebenfalls niemand. "Der Betrieb geht weiter." Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüften indes in Schutzanzügen den Stoff. Leipzig Crime Dummer Scherz auf Kosten anderer: Täter tauschen Verkehrsschild in Leipzig aus Eine Stunde später der nächste Alarm: Ein weiterer Brief in der Polizeiwache Ratzelstraße in Grünau, wo es erst am Donnerstag zu einem Einsatz gekommen war.

In der Wache wurde am Morgen ein Brief mit einer unbekannten Substanz entdeckt. Die Feuerwehr überprüfte den Stoff. Eine Evakuierung war laut Polizei nicht notwendig. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Eine Stunde später war die Feuerwehr dann in der Polizeiwache Ratzelstraße gefordert. Auch hier war in einem Brief eine unbekannte Substanz entdeckt worden. © Silvio Bürger

Polizei prüft Zusammenhang zwischen Vorfällen

In allen bisherigen Fällen stellte sich heraus, dass von dem Stoff keine Gefahr ausgeht. © Silvio Bürger Auch hier gebe es nach Angaben von Polizeisprecherin Lübcke keine Verletzten. "Eine Evakuierung war nach unseren aktuellen Kenntnissen nicht notwendig. Die Feuerwehr ist auch hier unterwegs." Am Nachmittag dann Einsatz Nummer fünf: Im Briefkasten eines Mehrfamilienhauses an der Windmühlenstraße war ein weiterer Brief abgegeben worden. Wieder waren Polizei und Feuerwehr gefordert. Verletzt wurde auch in diesem Fall niemand. "Die Feuerwehr hat uns inzwischen in allen Fällen mitgeteilt, dass von dem Stoff keine Gefahr ausgeht und von einer Ernsthaftigkeit auch nicht auszugehen ist", erklärte daraufhin Polizeisprecherin Böckel. Leipzig Crime Gefunden in gestohlenem Mazda: Wem gehören diese Goldklunker? Neben der Polizeiwache Ratzelstraße war am Donnerstag zudem die Schule am Addis-Abeba-Platz unweit des Wilhelm-Leuschner-Platzes betroffen.

Das heißt jedoch nicht, dass es nicht zu neuerlichen Funden kommt. So am Freitagnachmittag: Im Briefkasten eines Mehrfamilienhauses war ein weiterer Brief abgegeben worden. Wieder stellte sich die enthaltene Substanz als ungefährlich heraus. © Silvio Bürger

Die Polizei überprüft bereits, ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht. © Leipzig Livereport