Fußball-Nachmittag endet mit Schlägerei: Sieben Verletzte nach Lok-Heimspiel

Leipzig - Nach dem Regionalliga-Spiel zwischen dem 1. FC Lokomotive Leipzig und Viktoria Berlin ist es am Samstagnachmittag vor dem Bruno-Plache-Stadion in Leipzig zu einer handfesten Schlägerei gekommen. Sieben Männer wurden dabei verletzt.

Sieben Männer im Alter zwischen 17 und 24 Jahren wurden bei der Schlägerei verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser, wo sie derzeit behandelt werden.

Ultra-Fans des Leipziger Traditionsvereins sollen dort auf eine Gruppe von Männern losgegangen sein, die sich offenbar schlichtweg vor das Stadion verirrt hatte. "Es handelte sich nicht mal um Anhänger der Berliner Mannschaft", so der Polizeisprecher.

Wie TAG24 erfuhr, hatte die Rettungsleitstelle zunächst einen Massenanfall an Verletzten ausgelöst, um ausreichend Rettungswagen an das Bruno-Plache-Stadion schicken zu können.

Die Angreifer flüchteten im Anschluss an die Auseinandersetzung. "Wir haben jedoch bereits mögliche Hinweise auf sie", so der Sprecher des Lagezentrums.

Im Bruno-Plache-Stadion trafen am Samstag Lok Leipzig und Viktoria Berlin in der Regionalliga Nordost aufeinander. Die Partie endete mit einem 1:0 für die Gastgeber, die das Match in Überzahl beendeten.

Mit inzwischen neun Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten Halleschen FC sicherten die Leipziger ihren Platz an der Tabellenspitze damit noch weiter ab.