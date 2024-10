Großeinsatz in Leipzig: Polizisten schießen Frau (56) nieder

In einer Wohnung in Mockau-Nord wurde eine Frau (56) von der Polizei angeschossen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Am Vormittag eilte die Polizei in den Stadtteil Mockau-Nord.

In einer an der Simon-Bolivar-Straße liegenden Wohnung soll sich eine 56-jährige Frau in einem medizinischen Ausnahmezustand befunden haben.

"Durch die eingesetzten Polizeibeamten kam es zur Schusswaffenanwendung", sagte Sprecherin Therese Leverenz am Nachmittag.

Dadurch sei die Deutsche schwer verletzt, umgehend medizinisch versorgt und schließlich in ein Krankenhaus gebracht worden.

"Die Staatsanwaltschaft Leipzig und die Polizei führen intensive Ermittlungen zur Aufklärung der Umstände des Geschehens", so Leverenz weiter. Auch die Verhältnismäßigkeit des Schusswaffengebrauchs werde untersucht.