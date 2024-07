16.07.2024 17:55 Heroin und Cannabis: Polizei sichert nach Verkehrskontrolle Drogen im Wert von 18.000 Euro

Am Montag führte die Polizei Verkehrskontrollen in Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs durch. In einem der Autos stießen die Beamten auf eine ganze Menge Drogen.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Am Montagabend führte die Polizei Verkehrskontrollen in Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs durch. In einem der angehaltenen Autos stießen die Beamten auf eine ganze Menge Drogen. Bei Verkehrskontrollen im Bereich der Sachsenseite stießen die Beamten auf ein Auto, das mit über 400 Gramm Heroin und 170 Gramm Marihuana an Board unterwegs war. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Beamte des Fachdiensts Einsatzzüge führten am Montag im Bereich der Sachsenseite am Leipziger Hauptbahnhof Verkehrskontrollen durch. Gegen 20.10 Uhr fiel ihnen ein Fahrzeug auf, das wegen des Fehlens einer Haftpflichtversicherung bereits zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben war. Wie die Polizei Leipzig mitteilte, fand man bei der darauffolgenden Kontrolle über 400 Gramm Heroin und etwas mehr als 170 Gramm Marihuana sowie zwei Feinwaagen und entsprechendes Verpackungsmaterial. Leipzig Crime Betrunken und ohne Führerschein unterwegs: 22-Jähriger flüchtet vor der Polizei Sowohl die 40-jährige Fahrerin als auch ihr 29-jähriger Begleiter wurden von den Einsatzkräften festgenommen. "Außerdem erfolgte in der Nacht auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leipzig eine Wohnungsdurchsuchung, die zum Fund von über 350 Gramm Haschisch führte", erklärte Polizeisprecherin Susanne Lübcke. "Im Verlauf des Vormittags entschied die Staatsanwaltschaft Leipzig, dass die beiden Tatverdächtigen zu entlassen sind." Insgesamt werde der Verkehrswert der Drogen auf 18.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa